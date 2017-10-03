Вьетнамец стоял под дождем несколько часов в яме, чтобы не допустить аварии

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Вьетнамец несколько часов стоял под проливным дождем в огромной яме, чтобы не дать машинам и мопедам в нее свалиться и, тем самым, избежать аварии.

Поступок мужчины вызвал большой резонанс во вьетнамском сегменте социальных сетей, сообщает издание Soha.

Ранее сообщалось о необычном природном явлении в мексиканском штате Тамаулипас, где вместе с дождем с неба падали небольшие рыбы. Как пояснили в службе, подобные явления происходят, когда тучи располагаются над большим массивом воды (это может быть море, водохранилище, озеро) с низким уровнем окисления, впитывают в себя влагу вместе с тем, что находится на поверхности, к примеру, небольшими рыбами, водорослями и другими организмами. В процессе выпадения осадков на землю падают и "сторонние" элементы, забранные с поверхности воды.