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    В мире

    Вьетнамец стоял под дождем несколько часов в яме, чтобы не допустить аварии

    (обновлено: )42930
    Вьетнамские СМИ обратили внимание на бескорыстный поступок мужчины, который стоял под дождем несколько часов в яме для того, чтобы не допустить ДТП.
    Вьетнамец стоял под дождем несколько часов в яме, чтобы не допустить аварии
    Soha

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Вьетнамец несколько часов стоял под проливным дождем в огромной яме, чтобы не дать машинам и мопедам в нее свалиться и, тем самым, избежать аварии.

    Пожар в отделении Сбербанка во Львове
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове. Кадры с места ЧП

    Поступок мужчины вызвал большой резонанс во вьетнамском сегменте социальных сетей, сообщает издание Soha.

    Ранее сообщалось о необычном природном явлении в мексиканском штате Тамаулипас, где вместе с дождем с неба падали небольшие рыбы. Как пояснили в службе, подобные явления происходят, когда тучи располагаются над большим массивом воды (это может быть море, водохранилище, озеро) с низким уровнем окисления, впитывают в себя влагу вместе с тем, что находится на поверхности, к примеру, небольшими рыбами, водорослями и другими организмами. В процессе выпадения осадков на землю падают и "сторонние" элементы, забранные с поверхности воды.

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