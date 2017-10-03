Режим ЧС будет отменен во Франции к ноябрю

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Франции Жерар Колон подтвердил информацию об отмене режима чрезвычайной ситуации в стране к 1 ноября 2017 года.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране после терактов в ноябре 2015 года, должен быть снят к 1 ноября.

"Да, он (режим ЧС) будет отменен 1 ноября", — сказал Колон в эфире радиостанции France Inter.

Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. В середине декабря парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов.