США намерены выслать 60% кубинских дипломатов из Вашингтона

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить численность сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне на 60%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.

Согласно приведенным данным, государственный департамент планирует объявить о своем решении во вторник. Чиновники отмечают, что подобное решение может быть принято не для того, чтобы наказать Кубу, а чтобы удостовериться, что в столицах обеих стран находится одинаковое количество дипломатов.

Кубинских дипломатов не станут официально высылать из страны, если только Куба не откажется послать их на родину самостоятельно, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что, по версии Вашингтона, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Глава госдепа Рекс Тиллерсон сообщил, что США решили вывезти часть персонала посольства в Гаване, пока кубинские власти не обеспечат безопасность американской дипмиссии. Как отметил Тиллерсон, 21 сотрудник миссии США на Кубе испытывал различные "недомогания неизвестного происхождения": боль в ушах, потерю слуха, головокружение, головную боль, усталость, рассеянность сознания, трудности со сном.