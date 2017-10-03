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    Стрелок в Лас-Вегасе действовал самостоятельно - полиция

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    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (23)

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    Представитель полиции Лас-Вегаса подчеркнул, что следствие по-прежнему считает 64-летнего Стивена Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 3 окт – РИА Новости Украина. У стрелка в Лас-Вегасе, жертвами которого стали десятки человек, не было сообщников, у него было более 40 единиц оружия, заявил в ходе пресс-конференции представитель полиции.

    "Мы нашли 23 единицы огнестрельного оружия в (отеле) Mandalay Bay и 19 в его доме в Меските (в штате Невада – ред.)", — сказал представитель полиции.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Кровавый уик-энд в Лас-Вегасе

    Он добавил, что следствие по-прежнему считает 64-летнего Стивена Пэддока единственным преступником и полагает, что он действовал в одиночку.

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    "Мы знаем, что были разные слухи в СМИ и соцсетях, но у нас нет информации, которая бы могла эти слухи подтвердить", — сказал офицер полиции.

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    В свою очередь, газета Daily Mail сообщила, что Пэддок был сыном серийного грабителя банков.

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