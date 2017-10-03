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    Режим ЧП объявлен в Лас-Вегасе и округе Кларк

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    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (23)

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    Власти учли, что Лас-Вегас является "одним из самых популярных мест у туристов в мире", а большие скопления людей становятся целью для террористов и других преступников.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 3 окт – РИА Новости Украина. Власти округа Кларк в американском штате Невада объявили режим чрезвычайного положения из-за произошедшей стрельбы в Лас-Вегасе. Режим вводится с понедельника.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Кровавый уик-энд в Лас-Вегасе

    Власти приняли во внимание то, что Лас-Вегас является "одним из самых популярных мест у туристов в мире", а большие скопления людей становятся целью для террористов и других преступников.

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    Кроме того, режим ЧП необходим для привлечения всех оперативных и других служб округа для ликвидации последствий трагедии.

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    @ClarkCountyNV
    Объявление режима ЧП в округе Кларк, в котором находится Лас-Вегас

    В свою очередь, газета Daily Mail сообщила, что Пэддок был сыном серийного грабителя банков.

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