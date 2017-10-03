Полиция пока не выяснила мотив стрелка из Лас-Вегаса

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Мотив Стивена Пэддока, открывшего в Лас-Вегасе стрельбу по людям, пока неизвестен, заявил сообщил шериф города Джозеф Ломбардо.

"У нас пока нет рабочей версии о его мотиве", — сказал Ломбардо на пресс-конференции.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что не обнаружило связей стрелка из Лас-Вегаса с террористической организацией "Исламское государство".

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Шериф подтвердил, что 64-летний Стивен Пэддок, который устроил стрельбу, проживал неподалеку от Лас-Вегаса в городе Мескит. В его доме нашли 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатку и боеприпасы. Еще 16 единиц оружия нашли в номере гостиницы, из которого он вел огонь.

По данным полиции, Пэддок ранее не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью известие о совершенном преступлении.

В свою очередь, газета Daily Mail сообщила, что Пэддок был сыном серийного грабителя банков.

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Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.