Странные штаны из Японии поразили сеть. Фотофакт

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Один из онлайн-магазинов Японии поразил своих пользователей брюками, который в миг стали популярными во всем мире.
В сети разгорелся настоящий дискурс из-за "модной" новинки. Пользователи пытаются понять, чем вдохновился дизайне — морковкой, куриными ножками или картофельными чипсами?
楽天で見つけた服が私にはケンタッキーにしか見えないしバックスタイルとか完全にフライドチキン…… pic.twitter.com/5BwsWdLcys— 和人/1日FGO大型:ロマニ (@k_kazu_magi) 26 сентября 2017 г.
Напомним, британская рlus-size Диана Сирокай устроила фотосессию в стиле Ким Кардашьян, чем восхитила пользователей сети. Ее фото в белом откровенном купальнике, подобному тому, в котором позировала известная светская львица, принесло ей более 29 тыс лайков.
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