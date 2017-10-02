Странные штаны из Японии поразили сеть. Фотофакт

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Один из онлайн-магазинов Японии поразил своих пользователей брюками, который в миг стали популярными во всем мире.

В сети разгорелся настоящий дискурс из-за "модной" новинки. Пользователи пытаются понять, чем вдохновился дизайне — морковкой, куриными ножками или картофельными чипсами?

​Напомним, британская рlus-size Диана Сирокай устроила фотосессию в стиле Ким Кардашьян, чем восхитила пользователей сети. Ее фото в белом откровенном купальнике, подобному тому, в котором позировала известная светская львица, принесло ей более 29 тыс лайков.

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