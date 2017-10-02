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    В мире

    Странные штаны из Японии поразили сеть. Фотофакт

    (обновлено: )410
    В Японии дизайнер предложил своим покупателям оригинальные штаны, которые по своему виду скорее напоминают морковь или куриные ножки, нежели одежду.
    Штаны из Японии
    @k_kazu_magi

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Один из онлайн-магазинов Японии поразил своих пользователей брюками, который в миг стали популярными во всем мире.

    В сети разгорелся настоящий дискурс из-за "модной" новинки. Пользователи пытаются понять, чем вдохновился дизайне — морковкой, куриными ножками или картофельными чипсами?

    ​Напомним, британская рlus-size Диана Сирокай устроила фотосессию в стиле Ким Кардашьян, чем восхитила пользователей сети. Ее фото в белом откровенном купальнике, подобному тому, в котором позировала известная светская львица, принесло ей более 29 тыс лайков.

    Смотрите также: Ким Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа

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