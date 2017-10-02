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    В Австрии запретили закрывать лицо

    (обновлено: )27
    Помимо мусульманских предметов одежды под запрет попали медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы. Их можно носить по медицинским показаниям, во время исполнения профессиональных обязанностей, на народных гуляниях и карнавалах.
    Девушка в никабе
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В Австрии официально запретили носить в общественных местах платки или головные уборы, полностью закрывающие лицо, передает ВВС.

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    Речь идет в основном о никабах и бурках. В соответствии с текстом закона, головной убор должен оставлять лицо открытым от линии волос до подбородка, то есть на хиджаб запрет не распространяется.

    Помимо традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов под запрет попали медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы. Их, однако, можно носить по медицинским показаниям, во время исполнения профессиональных обязанностей, на народных гуляниях и карнавалах.

    Власти страны настаивают, что новый закон направлен на защиту традиционных ценностей Австрии.

    Мусульманская община осудила закон, заявив, что лишь незначительное число австрийских мусульманок носит никаб и бурку. Согласно подсчетам, это всего около 150 женщин на всю страну.

    Во Франции и Бельгии запрет на бурку и никаб был введен в 2011 году. Аналогичный закон сейчас обсуждается в парламенте Нидерландов.

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