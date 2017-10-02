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    Президент Южной Кореи неожиданно выступил по радио для водителей

    (обновлено: )4
    Президент представился и сказал: "Самый надежный ремень безопасности для уставшего водителя - это отдых. Если вы устали, передохните в отведенном для этого месте и продолжайте путь".
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин удивил жителей своей страны, выступив по радио для водителей.

    Видео момента спасения водителя из ада на месте дтп в Киеве
    Скриншот видео
    Шокирующий момент спасения водителя из пылающего авто в Киеве

    Как обычный диктор он рассказал о ситуации на дорогах страны, сообщается на сайте "TBS-Радио", в эфире которой появился южнокорейский лидер.

    Президент представился и сказал: "Самый надежный ремень безопасности для уставшего водителя — это отдых. Если вы устали, передохните в отведенном для этого месте и продолжайте путь". Президент также поприветствовал водителей автобусов, такси, поездов, пилотов самолетов и моряков на море.

    В настоящее время в Южной Корее образовались многокилометровые пробки в связи с поездками жителей к могилам предков и в гости к родственникам по случаю осеннего праздника поминовения Чхусок.

    Южнокорейское агентство Рёнхап отметило, что выходом в эфир радиостанции для водителей Мун Чжэ Ин хотел продемонстрировать близость к народу.

    На сайте администрации южнокорейского президента пока никаких сообщений по этому поводу не появилось.

    Напомним, в Украине  водители с 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства ближний свет фар.

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