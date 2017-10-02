Президент Южной Кореи неожиданно выступил по радио для водителей

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин удивил жителей своей страны, выступив по радио для водителей.

Как обычный диктор он рассказал о ситуации на дорогах страны, сообщается на сайте "TBS-Радио", в эфире которой появился южнокорейский лидер.

Президент представился и сказал: "Самый надежный ремень безопасности для уставшего водителя — это отдых. Если вы устали, передохните в отведенном для этого месте и продолжайте путь". Президент также поприветствовал водителей автобусов, такси, поездов, пилотов самолетов и моряков на море.

В настоящее время в Южной Корее образовались многокилометровые пробки в связи с поездками жителей к могилам предков и в гости к родственникам по случаю осеннего праздника поминовения Чхусок.

Южнокорейское агентство Рёнхап отметило, что выходом в эфир радиостанции для водителей Мун Чжэ Ин хотел продемонстрировать близость к народу.

На сайте администрации южнокорейского президента пока никаких сообщений по этому поводу не появилось.

Напомним, в Украине водители с 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства ближний свет фар.