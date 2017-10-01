Власти Каталонии сообщили о 337 пострадавших от действий полиции

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Более 300 человек пострадали во время столкновений с полицией в день проведения референдума в Каталонии, сообщили власти автономного сообщества.

"Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжелом состоянии. Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы", — сообщил на пресс-конференции официальный представитель женералитета Жорди Турул.

Он также сообщил, что голосование в настоящее время проходит на 96% избирательных участках.

В Каталонии в 9.00 (10.00 по Киеву) 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать, среди активистов есть пострадавшие. Однако на ряде участков голосование проходит.