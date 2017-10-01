В Германии мужчина отравил бутылки с детским питанием

Hildenbrand/MSC

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. В Германии задержали 53-летнего мужчину, который отравил несколько бутылочек с детским питанием в магазинах, а также звонил в супермаркеты страны с угрозами отравить продукты сообщает Focus.

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Задержанный дал признательные показания. Дома у мужчины нашли флакон с этиленгликолем, которым, предположительно, он отравил продукты.

По информации полиции, мужчина психически нездоров. Он угрожал отправить 20 бутылочек отравленного детского питания в магазины, а в сентябре подбросил пять бутылочек в супермаркет города Фридрихсхафена.

Ранее сообщалось, что львовские медики зафиксировали уже 54 человека, отравившихся копченой рыбой, которую они приобрели на рынке во Львове.