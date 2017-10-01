Украинцы доставили помощь в Мексику

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Груз гуманитарной помощи, собранной представителями украинской и российской общин, был доставлен в один из самых пострадавших от недавнего землетрясения городов Мексики Хохутлу в штате Морелос.

Всего были собраны около 140 индивидуальных пакетов, которые были вручены жителям этого населенного пункта.

"Это была инициатива наших граждан, которые не просто собрали деньги, но купили и доставили сюда этот груз", — заявил РИА Новости глава координационного совета Ассоциации российских соотечественников в Мексике (СОРУМЕКС) Сергей Киляков.

Помощь была отвезена в Хохутлу колонной автомашин, стартовавших из Мехико. В число привезенных вещей входили рис, фасоль, вода, тунец, растительное масло, теплые одеяла, предметы личной гигиены – всего 20 наименований.

Также россияне и украинцы при помощи их друзей-мексиканцев привезли в город строительные инструменты и защитное оборудование (каски и перчатки), которые сейчас там необходимы с учетом продолжающегося разбора завалов. Как свидетельствует корреспондент РИА Новости, привезенная помощь моментально разошлась по рукам местных жителей, которые выстраивались в длинные очереди для получения пакетов. В знак благодарности мексиканцы хлопали в ладоши и кричали "Россия, Россия".

В Мексике 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,1. Мощные толчки на юге страны дошли до Мехико, где также были разрушены десятки домов. Впоследствии произошли еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, всего в стране погибли 360 человек, их них в штате Морелос – 74.