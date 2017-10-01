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    Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с Россией

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (563)

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    Согласно распоряжению Трампа, США не будут предоставлять "негуманитарную помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию.Соответствующее указание дано госсекретарю США, которое распространила пресс-служба Белого дома.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

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    Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. В самом законе конкретные страны не упоминаются, это решение принимается главой государства ежегодно, как правило, перед началом очередного финансового года, который в США наступает 1 октября. В последний раз такое же решение принимал в 2016 году Барак Обама.

    В распоряжении Трампа отмечается, что США не будут предоставлять "негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году". Указание с запретом на финансирование дается банкам развития США, а также представителю в МВФ.

    Упомянутый закон разрешает подобные меры, если правительство США приходит к выводу, что власти указанных стран не соблюдают нормы, заложенные в этом американском законодательстве. Однако уточняется, что если такое содействие и финансирование будет отвечать интересам США, то может быть сделано исключение.

    Ранее США вводили односторонние санкции по кибербезопасности против государственных учреждений и частных лиц России, КНР и КНДР.

    Так, в декабре 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

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