В ДР Конго рухнул военный самолет

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. В результате крушения военного самолета в субботу в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК) погибли десять человек, находившиеся на борту, сообщает местная радиостанция Radio Okapi.

Инцидент произошел в одном из районов Киншасы в субботу утром. Как заявил представитель международного аэропорта города Жорж Табора (Georges Tabora), на борту воздушного судна находились десять человек, никто из членов экипажа не выжил. По его словам, никто из находившихся на земле в районе происшествия не погиб.

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По данным радиостанции, крушение произошло вскоре после взлета самолета из международного аэропорта Киншасы. Согласно предварительным данным, причиной происшествия могла быть техническая неполадка.

Накануне в Хмельницкой области упал учебно-тренировочный самолет Л-39. Погибли два пилота.