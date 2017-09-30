Стоимость ремонта Биг-Бена возросла вдвое

КИЕВ, 30 сен – РИА Новости Украина. Стоимость ремонта самых знаменитых часов Великобритании, лондонского Биг-Бена, возросла в два раза по сравнению с прежней оценкой, говорится в сообщении палаты общин британского парламента.

"Общая стоимость проекта, включая НДС, оценку риска и меры по обеспечению пожарной безопасности, теперь оценивается в 61 миллион фунтов стерлингов вместо 29 миллионов, в которые оценивалась весной 2016 года", — говорится в заявлении.

"Комиссии (палаты общин и палаты лордов – ред.) выразили разочарование в связи с увеличением стоимости и невозможностью полагаться на первоначальную оценку", — отмечается в заявлении.

Башня Елизаветы здания парламента закрылась в августе на четырехлетний ремонт. Решение начать реставрацию принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня. Часы работали практически без перерывов последние 157 лет.