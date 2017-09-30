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    Стоимость ремонта Биг-Бена возросла вдвое

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    В британском парламенте сообщили, что общая стоимость проекта теперь оценивается в 61 миллион фунтов стерлингов вместо 29 миллионов, в которые оценивалась весной 2016 года.
    Лондон
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 сен – РИА Новости Украина. Стоимость ремонта самых знаменитых часов Великобритании, лондонского Биг-Бена, возросла в два раза по сравнению с прежней оценкой, говорится в сообщении палаты общин британского парламента.

    Статуя Боадицея и её дочери возле Вестминстерского дворца в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лондон в гнетущей тишине. Биг-Бен отправляется на реставрацию

    "Общая стоимость проекта, включая НДС, оценку риска и меры по обеспечению пожарной безопасности, теперь оценивается в 61 миллион фунтов стерлингов вместо 29 миллионов, в которые оценивалась весной 2016 года", — говорится в заявлении.

    "Комиссии (палаты общин и палаты лордов – ред.) выразили разочарование в связи с увеличением стоимости и невозможностью полагаться на первоначальную оценку", — отмечается в заявлении.

    Башня Елизаветы здания парламента закрылась в августе на четырехлетний ремонт. Решение начать реставрацию принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня. Часы работали практически без перерывов последние 157 лет.

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