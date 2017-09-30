"Занявшие" школы Барселоны перед референдумом будут противостоять полиции

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Сторонники референдума о независимости в Каталонии, "оккупировавшие" школы в Барселоне, не собираются их покидать, несмотря на требования полиции, рассказал РИА Новости один из активистов Марк.

Накануне вечером родители с детьми по призыву школьных ассоциаций "оккупировали" учебные заведения Каталонии, чтобы помешать правоохранительным органам закрыть их 1 октября, когда, по планам каталонских властей, должен пройти референдум о независимости.

Марк рассказал, что в ночь с пятницы на субботу в школе Reina Violant в Барселоне находились четыре семьи с детьми, поскольку по правилам, внутри помещения в ночное время могут находиться только родители с воспитанниками школы. Другие активисты — 15 человек — дежурили за воротами учебного заведения.

"Три раза за эту ночь к нам приходили каталонские полицейские (Mossos d'Esquadra — ред.). Первый раз они нас предупредили, что утром в воскресенье закроют школу, чтобы не допустить голосования. Второй раз, уже после официального закрытия школы на выходные, полиция вновь пришла. С утра они пришли ещё раз, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Они хотели, чтобы мы подписали какие-то бумаги, но мы не стали этого делать", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что активисты не собираются покидать здание школы, несмотря на требование полиции. При этом активист отметил, что в школе, которая в воскресенье станет одним из участков для голосования, пока нет ни урн, ни бюллетеней. "Мы ждём, что приедет кто-то из правительства Каталонии", — подчеркнул собеседник агентства.

"Если школу закроют, мы готовы ломать ограждения полиции, чтобы войти сюда и голосовать. Мы намерены довести ситуацию до конца", — сказал Марк.

При этом он отметил, что решение о том, как поступить будет приниматься коллективно. "Мы хотим воспользоваться своим правом, демократией, но нам не разрешают голосовать", — подчеркнул он.

По словам активиста, вечером в субботу к школе должны прийти другие люди, поддерживающие референдум. "Сегодня мы ждём много народа", — заключил Марк.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.