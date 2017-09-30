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    В мире

    США и Южная Корея провели первые учения ПВО ближнего действия

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (706)

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    Учения при участии США. Архивное фото
    пресс-служба ЦАХАЛа

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. США и Южная Корея провели первые совместные учения по противовоздушной обороне средствами ближнего действия на Корейском полуострове, говорится в опубликованном в субботу сообщении Тихоокеанского командования Соединенных Штатов.

    По его данным, в учениях были задействованы солдаты 6-го батальона артиллерийского полка 52-й воздушной дивизии совместно с военнослужащими Южной Кореи. Дата учений и численность личного состава не уточняется.

    "Эти учения позволили войскам Республики Корея и США ознакомиться с системами и средствами вооружений друг друга, чтобы в конечном итоге выстроить прочное партнерство между двумя воинскими частями", — отмечается в сообщении.

    Отработка взаимодействия войск двух союзнических стран проходила на фоне угрозы военного конфликта на Корейском полуострове из-за острого противостояния между США и КНДР, которые формально находятся в состоянии войны после конфликта в Корее 1950-1953 годов. Трехлетняя война окончилась подписанием соглашения о перемирии, и все попытки КНДР заменить его потом соглашением о мире США были фактически проигнорированы.

    Под предлогом защиты от угрозы США Пхеньян проводит испытания баллистических ракет и ядерных боезарядов к ним, предупреждая, что может пойти на превентивный удар против Америки.

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