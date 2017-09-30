Мадуро считает, что Трамп одержим им

КИЕВ, 30 сен – РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что его американский коллега Дональд Трамп одержим им.

"Дональд Трамп каждый день мне что-то говорит, Дональд Трамп одержим Николасом Мадуро, это потому что я рабочий человек, а он привык злоупотреблять в отношении рабочих и женщин. Это все из-за этого же, правда", — заявил Мадуро в ходе своего выступления в эфире государственного телевидения.

При этом, считает Мадуро, глава США мог бы больше внимания уделять проблемам Пуэрто-Рико после прохождения урагана "Мария". "Ужасная трагедия, которую переживает народ Пуэрто-Рико, а Дональд Трамп к ним все не едет. Посвяти себя управлению своей страной, которой ты руководишь весьма плохо, конфликты и конфликты, и никакой из них ты не решаешь", – заметил венесуэльский лидер.

Мадуро заверил, что он полон сил для борьбы, особенно когда американский лидер называет его диктатором. "Этот народ (Венесуэлы) не может попасть в руки такому магнату, как Дональд Трамп", – заметил он.

Ранее Мадуро критиковал Трампа за то, что тот назвал Венесуэлу "социалистической диктатурой". Он заявил, что Венесуэла — демократическая страна, а при в социализме не может быть диктатур, так как они возможны лишь при капитализме, где существует политическая и экономическая элита, навязывающая свою волю.