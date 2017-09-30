наверх
30.09.201704:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп уволил министра здравоохранения за чартерные перелеты за счет казны

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (306)

    (обновлено: )9
    Томас Прайс для осуществления министерских поездок по стране нанимал за казенный счет частные самолеты, вместо того, чтобы пользоваться более дешевыми обычными пассажирскими рейсами.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп принял отставку министра здравоохранения Томаса Прайса на фоне скандала вокруг перелетов последнего за счет налогоплательщиков, сообщает Белый дом.

    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото
    Большая коммерческая тайна ГПУ

    По словам пресс-секретаря президента Трампа, министр подал прошение об отставке в пятницу, 29 сентября, и президент принял его. Исполнять обязанности министра здравоохранения временно будет Дон Райт, до настоящего времени занимавший пост заместителя Прайса.

    Читайте также: Решмедилова: вниманию Порошенко — статьи об украинской коррупции в СМИ США

    Прайс официально остается главой ведомства до полуночи субботы, свидетельствует сообщение Белого дома.

    Ранее стало известно, что Прайс для осуществления министерских поездок по стране нанимал за казенный счет частные самолеты, вместо того, чтобы пользоваться более дешевыми обычными пассажирскими рейсами. После этого министр пообещал возместить бюджету расходы из личных средств.

    Ранее РИА Новости Украина сообщало,что НАПК заинтересовалось совместным перелетом мэра Киева Виталия Кличко и скандальных столичных застройщиков. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Павел Климкин и министр образования Латвии Карлис Шадурскис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов