Трамп уволил министра здравоохранения за чартерные перелеты за счет казны

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп принял отставку министра здравоохранения Томаса Прайса на фоне скандала вокруг перелетов последнего за счет налогоплательщиков, сообщает Белый дом.

По словам пресс-секретаря президента Трампа, министр подал прошение об отставке в пятницу, 29 сентября, и президент принял его. Исполнять обязанности министра здравоохранения временно будет Дон Райт, до настоящего времени занимавший пост заместителя Прайса.

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Прайс официально остается главой ведомства до полуночи субботы, свидетельствует сообщение Белого дома.

Ранее стало известно, что Прайс для осуществления министерских поездок по стране нанимал за казенный счет частные самолеты, вместо того, чтобы пользоваться более дешевыми обычными пассажирскими рейсами. После этого министр пообещал возместить бюджету расходы из личных средств.

Ранее РИА Новости Украина сообщало,что НАПК заинтересовалось совместным перелетом мэра Киева Виталия Кличко и скандальных столичных застройщиков.