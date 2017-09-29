наверх
29.09.201722:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Белом доме обсуждают расширение санкций по кибербезопасности

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (561)

    (обновлено: )2601
    По словам координатора Белого дома по кибербезопасности Роба Джойса, у США есть возможность использовать первичные и вторичные санкции, и намерены их использовать вновь.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты не исключают расширения санкций по кибербезопасности, заявил координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс.

    Россия остается в топе стран по посещениям среди украинцев
    РИА Новости Украина
    Вопреки санкциям. Россия остается в топе стран по посещениям украинцев

    Читайте также: Война за власть достигла пика. Эксперты подвели итоги недели

    "Мы имеем возможность использовать первичные и даже вторичные санкции. Мы их периодически использовали их по кибервопросам, мы будем их использовать вновь, даже больше", — сказал Джойс, выступая на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.

    Ранее США вводили односторонние санкции по кибербезопасности против государственных учреждений и частных лиц России, КНР и КНДР.

    Так, в декабре 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

    Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявили.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Первое сентября в киевских школах
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов