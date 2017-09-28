На Землю обрушилась серьезная магнитная буря

Фото из открытых источников

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. На Земле завершилась сильная магнитная буря, в данный момент магнитосфера Земли находится в состоянии слабой магнитной бури, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Согласно графику, опубликованному на сайте Лаборатории, сильная буря (три балла по пятибалльной шкале) продлилась примерно с 6.00до 12.00 по киевскому времени 28 сентября. В данный момент ФИАН оценивает состояние магнитосферы Земли как слабую (однобалльную) магнитную бурю.

Сильные магнитные бури случаются около 200 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет (то есть более 18 раз в год). Они могут приводить к кратковременным сбоям GPS-навигации и низкочастотной радионавигации.

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