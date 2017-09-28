Зять Трампа был зарегистрирован на выборах в США как женщина - СМИ

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Зять и по совместительству старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был зарегистрирован на американских выборах как женщина, пишет издание Wired.

В распоряжении издания оказалась анкета Совета по выборам штата Нью-Йорк, принадлежащая избирателю Кушнеру. В регистрационном бланке в графе пола указано "женский". Кроме того, из документа следует, что Кушнер зарегистрировался в 2009 году и в последний раз голосовал в 2016 году.

Ранее стало известно, что Кушнер пользовался частной электронной почтой для переписки с коллегами по Белому дому. Юрист Кушнера Эбби Лоуэлл признала, что Джаред Кушнер отправил и получил некоторое количество писем с частного аккаунта с января по август. По ее словам, этих электронных писем было менее 100, в основном их содержанием были ссылки на новости. Кроме того, в большинстве случаев Кушнер отвечал с личного адреса, а не инициировал переписку сам, уточнила она.