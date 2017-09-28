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    Госдеп уточнил, когда США намерены уничтожить свое химоружие

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    В государственном департаменте сообщили, что "США по-прежнему привержены полному уничтожению заявленных арсеналов химического оружия до конца 2023 года".
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США нацелены на то, чтобы полностью уничтожить свое химическое оружие до конца 2023 года, заявили РИА Новости в среду в госдепартаменте.

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    Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон не выполняет свои обязательства по уничтожению химоружия.

    "США по-прежнему привержены полному уничтожению заявленных арсеналов химического оружия до конца 2023 года", — отметили в госдепартаменте.

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    Там подчеркнули, что "правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)".

    В среду, 27 сентября, в России был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся по официальным данным в стране запасов. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

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