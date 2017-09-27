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    В мире

    В Китае назвали самый ужасный рецепт в мире

    (обновлено: )325
    По словам пользователей интернета вкусовые ощущения после употребления блюда можно описать, как "есть банан и жожоба – это как жевать летающего таракана, который только что съел клопа вонючку".
    Самый ужасный рецепт в мире обнаружен китайскими пользователями соцсетей
    people.cn

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Самый ужасный рецепт в мире обнаружен китайскими пользователями соцсетей. Рецепт прост и состоит из комбинации двух фруктов – банана и жожоба.

    Смотрите также: Червяки на блюдечке. В Китае прошел конкурс по поеданию насекомых

    Отзывы отважившихся попробовать примерно следующие: "Есть банан и жожоба – это как жевать летающего таракана, который только что съел клопа вонючку".

    Ранее сообщалось, что в Китае прошел традиционный "кулинарный" конкурс по поеданию различных видов насекомых. Участники лакомились бамбуковыми червями, стрекозами и личинками шелкопряда. Победителем конкурса стал местный житель, который сумел поглотить килограмм насекомых всего за пять минут.

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