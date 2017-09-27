ОБСЕ по миротворцам ООН в Украине. Принять решение будет сложно

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Принять окончательное решение о формировании и размещении миротворческой миссии ООН в Украине будет нелегко – слишком сильны различия в поступающих предложениях, заявил генсекретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

По его словам, в организации приветствуют все усилия, которые помогут повысить уровень безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на местах.

"Теперь понятно, что такая миссия должна будет согласовываться Совбезом ООН. Сейчас обсуждаются различные предложения по операции такой миротворческой миссии ООН, формально или неформально. Когда вы смотрите на них, то понимаете, что разрыв между ними все еще огромен. Определенно, не будет легко закрыть этот разрыв и достичь решения по такой миссии", — отметил он в ходе видео-сессии вопросов и ответов в социальной сети Facebook.

Гремингер отметил, что не хотел бы спекулировать по поводу дислокации и географических границ такой миссии. "Но я хочу заверить, что ОБСЕ готова к консультациям, может предложить свои экспертизы, наработанные за 40 лет работы и опыта в этой сфере", — добавил он.

По его мнению, необходимо также получить согласие всех стран-членов ОБСЕ, а также вовлечь в обсуждение и саму СММ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.