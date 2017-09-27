Талибы об атаке на аэропорт Кабула. Целью был министр обороны США

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за ракетный обстрел аэропорта в столице Афганистана, целью был министр обороны США Джеймс Мэттис, передает телеканал Tolo News.

Ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что несколько ракет упали неподалеку от аэропорта в Кабуле, при этом никто не пострадал.

Нападение произошло в районе 11.15 по местному времени (09.45 по Киеву) после того, как в среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг, однако в этот момент высокопоставленные лица находились на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

В то же время телеканал Tolo News сообщил о 20-30 ракетах, которые были запущены по территории аэропорта и по его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.