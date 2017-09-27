наверх
27.09.201714:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Талибы об атаке на аэропорт Кабула. Целью был министр обороны США

    (обновлено: )266
    Нападение произошло в районе 11.15 по местному времени после того, как в среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
    Ситуация в Афганистане. Архивное фото
    Associated Press Najim Rahim

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за ракетный обстрел аэропорта в столице Афганистана, целью был министр обороны США Джеймс Мэттис, передает телеканал Tolo News.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп по Афганистану: народ устал от войны без победы

    Ранее представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что несколько ракет упали неподалеку от аэропорта в Кабуле, при этом никто не пострадал.

    Нападение произошло в районе 11.15 по местному времени (09.45 по Киеву) после того, как в среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг, однако в этот момент высокопоставленные лица находились на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

    В то же время телеканал Tolo News сообщил о 20-30 ракетах, которые были запущены по территории аэропорта и по его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожаров в Калиновке
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Учебник украинского языка
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?