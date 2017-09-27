Twitter увеличит лимит сообщений до 280 знаков

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Сервис микроблогов Twitter протестирует увеличение ограничений в сообщениях вдвое — до 280 символов, сообщили представители компании в среду.

Ранее сообщения в микроблоге были ограничены 140 символами.

"Мы хотим, чтобы каждый человек в мире мог легко выражать свои мысли в Twitter, поэтому мы делаем кое-что новое: мы собираемся опробовать увеличение лимита до 280 знаков", — сообщила менеджер компании Ализа Роузен. Сообщается, что увеличение лимита в сообщениях не коснется японского, китайского и корейского языков из-за особенностей их написания. Роузен также отметила, что на данный момент нововведение будет доступно лишь для небольшой группы.

Генеральный директор компании Джек Дорси также сообщил об увеличении лимита символов в сообщениях, написав твит длиной ровно 280 знаков.

"Это небольшое изменение, но большой шаг для нас. 140 знаков — это был случайный выбор, основанный на 160 знаках в лимите смс-сообщений. Горжусь тем, насколько вдумчиво команда подошла к решению проблемы, с которой люди сталкивались, пытаясь написать твит. В то же время сохранив (свойственную нам) краткость, скорость и передачу сути", — написал Дорси.

Ранее Twitter уже делал шаги в сторону увеличения числа символов. Так в середине сентября он перестал учитывать фотографии, анимационные GIF, видео, опросы и цитаты твитов в размере сообщений. Кроме того, Twitter сообщил, что тестирует функцию, при которой ответы с упоминанием названий аккаунтов в формате @имя также не будут учитываться в лимите знаков.

Напомним, ранее запись в Twitter бывшего президента США Барака Обамы стала самой популярной за всю историю существования социальной сети.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями, содержащими до 140 символов. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.