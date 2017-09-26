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    Новый бундестаг обойдется на 51 млн евро в год дороже прежнего

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    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии (41)

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    По данным СМИ, на каждого депутата бундестага затратят порядка 650 тысяч евро. Эти средства пойдут на содержание, получаемое членами парламента - около 9,5 тысячи евро ежемесячно на каждого.
    Берлин - здание Рейхстага, в котором находится парламент Германии
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Бундестаг нового созыва, в котором будет 709 депутатов вместо 631, будет стоить на 51 миллион евро в год больше, что скажется на налогах для жителей Германии, сообщает издание Focus.

    Флаг Украины, Германии и Евросоюза
    REUTERS Fabrizio Bensch
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    Как пишет издание, на каждого депутата затратят порядка 650 тысяч евро. Эти средства пойдут на содержание, получаемое членами парламента — около 9,5 тысячи евро ежемесячно на каждого. Также необходимо будет оплатить путевые расходы депутатов.

    Кроме того, средства налогоплательщиков направят на реорганизацию сессионного зала и оплату аренды офисов. В свою очередь, издание Zeit отмечает, что также необходимо оплатить канцтовары, ноутбуки, мобильные телефоны для парламентариев.

    В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

    Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того, что при расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии – собирает 393 кресла.

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