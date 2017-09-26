Новый бундестаг обойдется на 51 млн евро в год дороже прежнего

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Бундестаг нового созыва, в котором будет 709 депутатов вместо 631, будет стоить на 51 миллион евро в год больше, что скажется на налогах для жителей Германии, сообщает издание Focus.

Как пишет издание, на каждого депутата затратят порядка 650 тысяч евро. Эти средства пойдут на содержание, получаемое членами парламента — около 9,5 тысячи евро ежемесячно на каждого. Также необходимо будет оплатить путевые расходы депутатов.

Кроме того, средства налогоплательщиков направят на реорганизацию сессионного зала и оплату аренды офисов. В свою очередь, издание Zeit отмечает, что также необходимо оплатить канцтовары, ноутбуки, мобильные телефоны для парламентариев.

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Бундестаг нового созыва на несколько десятков мандатов больше предыдущего (709 вместо 631), прежде всего из-за того, что при расчете впервые распределялись так называемые "компенсирующие" мандаты, чтобы состав бундестага точнее отвечал воле избирателей. Необходимое для избрания канцлера и формирования правительства большинство — 355 депутатов. "Ямайка" — единственный приемлемый вариант правительственной коалиции, из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии – собирает 393 кресла.