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    "Это абсурд". США отрицают объявление войны Пхеньяну

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (702)

    (обновлено: )8201
    Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в ответ на заявления КНДР об объявлении Вашингтоном войны Пхеньяну заявила, что США сосредоточены на мирной денуклеаризации Корейского полуострова.
    Сара Сандерс
    Скриншот

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты не объявляли войну Северной Корее, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Северная Корея заявила, что США объявили ей войну и поэтому имеет право сбивать боевые самолеты США вне северокорейского воздушного пространства. С этим заявлением в ООН выступил глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

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    "Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд", — сказала она.

    Сандерс добавила, что США сосредоточены на мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

    "Мы добиваемся мирной денуклеаризации, мы сосредоточены на этом. Тем временем мы будем оказывать максимальное экономическое и дипломатическое давление", — сказала Сандерс.

    Ранее стало известно, что вдоль побережья Северной Кореи пролетели стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей.

    На минувшей неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.

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