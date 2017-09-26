"Это абсурд". США отрицают объявление войны Пхеньяну

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КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты не объявляли войну Северной Корее, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

Северная Корея заявила, что США объявили ей войну и поэтому имеет право сбивать боевые самолеты США вне северокорейского воздушного пространства. С этим заявлением в ООН выступил глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

"Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд", — сказала она.

Сандерс добавила, что США сосредоточены на мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы добиваемся мирной денуклеаризации, мы сосредоточены на этом. Тем временем мы будем оказывать максимальное экономическое и дипломатическое давление", — сказала Сандерс.

Ранее стало известно, что вдоль побережья Северной Кореи пролетели стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей.

На минувшей неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.