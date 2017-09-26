Несколько близких советников Трампа пользовались личной почтой на работе

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. По меньшей мере шесть ближайших советников президента США Дональда Трампа использовали личную электронную почту для обсуждения вопросов, связанных с Белым домом, сообщает New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников.

Ранее стало известно, что зять и по совместительству старший советник Трампа Джаред Кушнер пользовался частной электронной почтой для переписки с коллегами по Белому дому. Юрист Кушнера Эбби Лоуэлл признала, что Кушнер послал и получил некоторое количество писем с частного аккаунта с января по август. По ее словам, этих электронных писем было менее 100, в основном их содержанием были ссылки на новости. Кроме того, в большинстве случаев Кушнер отвечал с личного адреса, а не инициировал переписку сам, уточнила она.

По данным издания, бывший стратегический советник президента Стивен Бэннон и экс-глава аппарата Белого дома Ринс Прибас иногда пользовались личными почтовыми адресами. По словам чиновников, другие советники, включая директора Национального экономического совета Гэри Кона и советника Стивена Миллера, отослали или получили несколько сообщений на личную почту.

По информации издания Newsweek, дочь президента Иванка Трамп пользовалась личным аккаунтом для общения с правительственным чиновником в первые месяцы работы новой администрации. В то время она не работала в Белом доме официально. Газета New York Times отмечает, что Иванка использовала свою почту и после назначения на должность советника.

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Частная почта экс-госсекретаря Хиллари Клинтон была одной из основных тем предвыборной кампании, в которой Трампу удалось победить оппонентку. Клинтон подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах.

Критика шла по двум направлениям: использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров, также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование и заявило, что оснований для привлечения Клинтон к ответственности нет. Однако Клинтон заявила, что решение тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми возобновить расследование за десять дней до выборов стоило ей президентского кресла.