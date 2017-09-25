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    Врачи дали неутешительный прогноз Джону Маккейну в борьбе с раком

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    Д. Маккейн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, который борется с раком мозга, сообщил, что врачи дают ему очень неутешительный прогноз, сообщает АР.

    По словам Маккейна, у него есть "иногда чувство страха того, что произойдет", но он благодарен за то, что прожил "замечательную жизнь".

    Политик отметил, что часто думает о своем коллеге из Сената Эдварде Муре Кеннеди, который умер от такого же типа рака. Он подчеркнул, что Кеннеди продолжал работать, несмотря на диагноз и "никогда не сдавался, потому что он любил свое дело".

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