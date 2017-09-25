Трамп дополнил список стран, гражданам которых ограничен въезд в США

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп распорядился в воскресенье обновить запрет на въезд в США гражданам ряда стран и добавил в этот список три государства, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении американского лидера.

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Запрет на въезд для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены в том числе на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран убран Судан.

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.

Президент США объяснил новый запрет на въезд для граждан восьми стран невозможностью безопасного отбора иммигрантов.

"Мой приоритет номер один — сделать так, чтобы Америка была в безопасности. Мы не будем принимать в нашей стране тех, для кого не сможем обеспечить безопасный отбор", — написал Трамп в Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 вересня 2017 р.

​Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен начать внедрение пунктов миграционного указа президента США Дональда Трампа в течение 72 часов с момента решения Верховного суда США, говорится в сообщении ведомства. Напомним, Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.