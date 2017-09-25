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    Меркель выиграла выборы в бундестаг в своем избирательном округе

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    Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии (14)

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    Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель выиграла свой округ в земле Мекленбург, набрав 44%. На втором месте в этом округе - кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 19,2%.
    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель переизбрана в бундестаг по одномандатному округу, значительно ослабив свой результат по сравнению с прошлыми выборами (44% против 56%), следует из данных немецкого центризбиркома.

    Парламентские выборы в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

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    Меркель выиграла свой округ в земле Мекленбург, набрав 44%. На втором месте в этом округе — кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 19,2%.

    Меркель избирается от этого округа с 1990 года и не проиграла еще ни разу. Самый низкий ее результат составлял 37,6% (1998, когда ХДС проиграла федеральные выборы), самый высокий — 56,2% (2013).

    Ранее сообщалось, что по результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС — 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%. Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, "Зеленые" — 9,1%, "Левые" — 7,9%.

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