Меркель выиграла выборы в бундестаг в своем избирательном округе

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель переизбрана в бундестаг по одномандатному округу, значительно ослабив свой результат по сравнению с прошлыми выборами (44% против 56%), следует из данных немецкого центризбиркома.

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Меркель выиграла свой округ в земле Мекленбург, набрав 44%. На втором месте в этом округе — кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 19,2%.

Меркель избирается от этого округа с 1990 года и не проиграла еще ни разу. Самый низкий ее результат составлял 37,6% (1998, когда ХДС проиграла федеральные выборы), самый высокий — 56,2% (2013).

Ранее сообщалось, что по результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС — 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%. Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, "Зеленые" — 9,1%, "Левые" — 7,9%.