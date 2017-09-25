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    Политолог: после выборов немцев ждет неприятное зрелище в бундестаге

    Тема:

    Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии (16)

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    По словам немецкого политолога Андреаса Умланда, изменится парламент в том смысле, что в первый раз с 50-х годов в бундестаге будет радикально-правая, право-популистская партия.
    Андреас Умланд
    en.delfi.lt

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Парламентские выборы прошли в Германии. Как сообщали местные СМИ, по сравнению с предыдущими выборами 2013 года, избиратели в ряде крупных городов голосовали активнее. За ходом голосования на выборах в бундестаг ФРГ следили около 60 наблюдателей ОБСЕ. 

    Парламентские выборы в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

    Какие изменения ожидаются после формирования новой коалиции в парламенте, в эфире радиостанции Голос столицы спрогнозировал немецкий политолог Андреас Умланд.

    "Я думаю, что в таких кардинальных направлениях как внутренняя и внешняя политика, ничего не изменится. Изменится парламент в том смысле, что мы в первый раз с 50-х годов будем иметь в бундестаге радикально-правую, право-популистскую партию. И это будет, конечно, неприятное зрелище в бундестаге. Это будут довольно агрессивно настроенные депутаты, их будет несколько десятков, они не будут входить в правящую коалицию, но они изменят ход парламентского процесса к худшему», — заявил Умланд.

    Ранее сообщалось, что по результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС — 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%. Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, "Зеленые" — 9,1%, "Левые" — 7,9%.

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