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    Блок Меркель лидирует по данным подсчета голосов в 227 избирательных округах

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    Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии (14)

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    По данным ЦИК, Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС - 7,9% голосов.
    Парламентские выборы в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС — 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%, свидетельствуют данные немецкого центризбиркома по результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов.

    Парламентские выборы в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

    Смотрите также: Меркель и ее соперник проголосовали на парламентских выборах в Германии

    Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, "Зеленые" — 9,1%, "Левые" — 7,9%.

    В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг. Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия Германии набирает 19,4%, партия ХДС канцлера Ангелы Меркель – 18,6%, ее ключевой партнер баварская партия ХСС – 21,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по результатам подсчета голосов в первых 25 из 299 избирательных округов.

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