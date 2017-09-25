Блок Меркель лидирует по данным подсчета голосов в 227 избирательных округах

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС — 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%, свидетельствуют данные немецкого центризбиркома по результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов.

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Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, "Зеленые" — 9,1%, "Левые" — 7,9%.

В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг. Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия Германии набирает 19,4%, партия ХДС канцлера Ангелы Меркель – 18,6%, ее ключевой партнер баварская партия ХСС – 21,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по результатам подсчета голосов в первых 25 из 299 избирательных округов.