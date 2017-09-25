Немцы протестуют против вхождения в парламент правой партии

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Демонстрации против вхождения в бундестаг правой партии "Альтернатива для Германии" прошли в воскресенье в немецких городах Берлин, Кельн, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне, сообщила полиция.

Смотрите также: Меркель и ее соперник проголосовали на парламентских выборах в Германии

Около 400 человек собрались на демонстрацию в Кельне, сообщила газета Rheinische Post. Демонстрация прошла мирно. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим ни пяди расизму", пишет издание.

Ранее сообщалось, что в центре Берлина на Александрплатц проходит акция противников "Альтернативы для Германии". По оценкам корреспондента РИА Новости, в ней приняли участие около тысячи человек. Представитель полиции сообщил, что нескольких полицейских забросали бутылками, в остальном демонстрация прошла мирно.

— Kathleen Schuster (@K_M_Schuster) 24 вересня 2017 р.

В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг. Социал-демократическая партия Германии набирает 19,4%, партия ХДС канцлера Ангелы Меркель – 18,6%, ее ключевой партнер баварская партия ХСС – 21,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по результатам подсчета голосов в первых 25 из 299 избирательных округов.