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    Немцы протестуют против вхождения в парламент правой партии

    Тема:

    Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии (12)

    (обновлено: )8001
    Около 400 человек собрались на демонстрацию в Кельне. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим ни пяди расизму".
    Немцы протестуют против вхождения в парламент Альтернатива для Германии
    @K_M_Schuster

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Демонстрации против вхождения в бундестаг правой партии "Альтернатива для Германии" прошли в воскресенье в немецких городах Берлин, Кельн, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне, сообщила полиция.

    Парламентские выборы в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Германии и победа Меркель

    Смотрите также: Меркель и ее соперник проголосовали на парламентских выборах в Германии

    Около 400 человек собрались на демонстрацию в Кельне, сообщила газета Rheinische Post. Демонстрация прошла мирно. Во Франкфурте-на-Майне, чтобы выразить свое недовольство, на улицы вышли 300 человек. В Дюссельдорфе около 100 человек собрались перед зданием ратуши с баннером "Не уступим ни пяди расизму", пишет издание.

    Ранее сообщалось, что в центре Берлина на Александрплатц проходит акция противников "Альтернативы для Германии". По оценкам корреспондента РИА Новости, в ней приняли участие около тысячи человек. Представитель полиции сообщил, что нескольких полицейских забросали бутылками, в остальном демонстрация прошла мирно.

    В воскресенье в Германии состоялись выборы в бундестаг. Социал-демократическая партия Германии набирает 19,4%, партия ХДС канцлера Ангелы Меркель – 18,6%, ее ключевой партнер баварская партия ХСС – 21,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по результатам подсчета голосов в первых 25 из 299 избирательных округов.

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