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    Мужчина открыл огонь в церкви в Теннесси, не менее шести пострадавших

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    Не менее 6 человек пострадали при стрельбе в церкви в Теннесси, сообщил местный телеканал со ссылкой на пожарных и полицию. По его данным, стрельба произошла в церкви в Антиоке, пригороде Нэшвилла.
    Не менее 6 человек пострадали при стрельбе в церкви в Теннесси
    WKRN

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Не менее 6 человек пострадали при стрельбе в церкви в штате Теннесси, сообщил местный телеканал WKRN со ссылкой на пожарных и полицию.

    По его данным, стрельба произошла в церкви в Антиоке, пригороде Нэшвилла. Подробности пока неизвестны.

    Полиция задержала подозреваемого в причастности к стрельбе в церкви в штате Теннесси, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

    Представители полиции Нэшвилла в настоящее время недоступны для комментариев.

    Напомним, ранее 21-летний белый американец Дилан Руф на почве расовой ненависти расстрелял девятерых афроамериканцев в одной из церквей Чарлстона. Минюст США рассматривает это преступление как террористический акт.

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