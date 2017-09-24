Мужчина открыл огонь в церкви в Теннесси, не менее шести пострадавших

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Не менее 6 человек пострадали при стрельбе в церкви в штате Теннесси, сообщил местный телеканал WKRN со ссылкой на пожарных и полицию.

По его данным, стрельба произошла в церкви в Антиоке, пригороде Нэшвилла. Подробности пока неизвестны.

Полиция задержала подозреваемого в причастности к стрельбе в церкви в штате Теннесси, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Представители полиции Нэшвилла в настоящее время недоступны для комментариев.

Напомним, ранее 21-летний белый американец Дилан Руф на почве расовой ненависти расстрелял девятерых афроамериканцев в одной из церквей Чарлстона. Минюст США рассматривает это преступление как террористический акт.