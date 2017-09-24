Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел в Сирии

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Квартал Бхелие в сирийском городе Дейр-эз-Зор в воскресенье подвергся минометному обстрелу, один из снарядов разорвался возле машины корреспондента РИА Новости, сотрудник агентства не пострадал.

В результате разрыва снаряда осколками было разбито стекло и поврежден корпус автомобиля. Корреспондент в момент обстрела находился рядом с машиной вместе с офицерами сирийской армии.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) обстреливают из минометов жилые кварталы Дейр-эз-Зора ежедневно. Двадцать первого сентября в результате очередного обстрела террористов погибли четыре человека, более 10 мирных граждан были госпитализированы с осколочными ранениями.

В конце июля во время освещения операции по освобождению от ИГ города Ас-Сухне, расположенного между Дейр-эз-Зор и Пальмирой, в результате минометного обстрела погиб стрингер телеканала РТ Арабия Халеда аль-Хатыба, оператор, находившийся с ним во время работы, был доставлен в госпиталь с ранениями.