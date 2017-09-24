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    Выборы в бундестаг. Число проголосовавших превысило показатели 2013 года

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    По словам главы федеральной избирательной комиссии Германии Дитеа Заррайтера, в этом году число избирателей, которые проголосовали по почте, выше, чем в 2013 году.
    Берлин накануне парламентских выборов в Германии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Явка на выборах в бундестаг Германии, по данным на 14.00 (15.00 по Киеву), составила 41,1%, сообщил в воскресенье глава федеральной избирательной комиссии Германии Дитер Заррайтер.

    "На нынешних выборах в бундестаг на 14.00 проголосовали 41,1% всех имеющих право голоса", —заявил Заррайтер журналистам.

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    В 2013 году явка на парламентских выборах на это же время составила 41,4%, однако эти данные не включают число проголосовавших по почте. По словам Заррайтера, в этом году число избирателей, которые проголосовали по почте, выше, чем в 2013 году.

    "У нас есть информация с мест, что количество заявлений о голосовании по почте выше, чем в последний раз, но у нас нет конкретных чисел", — отметил он.

    Голосование на выборах в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, проходит в Германии в воскресенье. Избирательные участки закроются в 18.00 (19.00 по Киеву). Примерно в это же время появятся результаты exit poll — опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.

    По итогам станет известно, кто возглавит правительство и займет пост канцлера. Конкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.

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