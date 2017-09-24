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    Меркель проголосовала на выборах в бундестаг

    (обновлено: )47
    За час до заявленного прибытия канцлера на избирательном участке собрались около ста журналистов, а ко времени прибытия Меркель участок был почти полностью забит прессой.
    Ангела Меркель. Архивное фото
    REUTERS Dylan Martinez

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг, которые в воскресенье проходят в Германии, передает корреспондент РИА Новости.

    Политик отдала свой голос в Берлине на избирательном участке, расположенном на территории университета им. Гумбольдта, куда Меркель приехала вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 по Киеву).

    Ангела Меркель
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    Событие вызвало небывалый интерес представителей прессы. Уже за час до заявленного прибытия канцлера на избирательном участке собрались около ста журналистов, а ко времени прибытия Меркель участок был почти полностью забит прессой.

    Канцлер была в коралловом пиджаке. Она была в хорошем настроении, с лица не пропадала легкая улыбка. Перед тем как выдать канцлеру бюллетень, сотрудники участка проверили ее документы.

    Весь процесс голосования занял у супружеской четы около двух минут. Опустив бюллетеню в урну, канцлер незамедлительно покинула избирательный участок, не отреагировав на просьбы прессы сделает заявление.

    Ранее на парламентских выборах проголосовал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры от социал-демократов Мартин Шульц.

    По итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство и назначен канцлер. Голосование на парламентских выборах продолжается уже седьмой час, избирательные участки закроются в 18.00 (19.00 по Киеву). Примерно в это же время появятся результаты exit poll — опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.

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