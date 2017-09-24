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    В хорватском кафе молодой человек ранил ножом шестерых

    (обновлено: )97
    В результате нападения 18-летнего молодого человека пятеро получили раны в бедро, еще двое – в живот и грудную клетку. Полиция рассматривает версию личных мотивов.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Житель города Слатина в восточной части Хорватии в воскресенье напал с ножом на посетителей местного кафе и ранил шестерых человек, сообщило министерство внутренних дел республики.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Сегодня, 24 сентября, около 01.35 (02.35 по Киеву) в кафе в Слатине произошел конфликт, в ходе которого 18-летний гражданин острым предметом ранил шесть человек в возрасте от 17 до 28 лет", — говорится в сообщении ведомства.

    Пятеро получили раны в бедро, еще двое – в живот и грудную клетку. Отмечается, что самый молодой из пострадавших оставлен на лечение в больнице города Вировитица, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.

    Нападавший задержан, полиция Вировитичко-подравской жупании (округа) рассматривает версию личных мотивов. По данным местных СМИ, задержанный и ранее был известен полиции своим агрессивным поведением.

    Напомним, ранее под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею.

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