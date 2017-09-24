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    В Германии убили украинца в приюте для беженцев

    (обновлено: )38501
    По данным полиции, 28-летнего украинца в результате конфликта избил 47-летний беженец из Казахстана, который проживал с жертвой в одной комнате. Украинец получил настолько тяжелые травмы, что умер еще в общежитии до приезда медиков.
    Скорая помощь в Германии
    Associated Press Uwe Anspach

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. В немецком Эггеленфельде (Нижняя Бавария) в общежитии для беженцев убили гражданина Украины, инцидент произошел еще 23 сентября, передает DW со ссылкой на сообщение полиции.

    Сообщается, что 28-летнего украинца в результате конфликта избил 47-летний беженец из Казахстана, который проживал с жертвой в одной комнате. Украинец получил настолько тяжелые травмы, что умер еще в общежитии до приезда медиков.

    На данный момент другие подробности инцидента не сообщаются. Известно, что подозреваемый предстанет перед судом уже сегодня, 24 сентября.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Греции разбился частный самолет, в результате чего погибла семья из Украины.

     

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