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    Трамп пригрозил Ким Чен Ыну: скоро его не будет

    (обновлено: )43202
    На текущей неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет"
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп продолжил в ночь на воскресенье заочную перебранку с лидером КНДР Ким Чен Ыном, вновь назвав его "человеком-ракетой" и пригрозив, что скоро того не станет.

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    Сайт президента Украины
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    Трамп сообщил в своем Twitter, что только что послушал речь на Генеральной ассамблее ООН главы МИД КНДР Ли Ён Хо.

    "Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" — написал Трамп.

    На текущей неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын ответил президенту США личным заявлением, в котором грозил "укротить Трампа огнем".

    В августе и сентябре СБ ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна. США на этой неделе ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.

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