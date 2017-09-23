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    В мире

    США пока не решили, поставлять ли Украине оружие - СМИ

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (47)

    (обновлено: )11220
    В Белом доме заявили, что США пока не приняли решения о поставке вооружений Украине: вопрос об оказании военной поддержки Киеву все еще прорабатывается.
    Флаг США
    Flickr.com/crobj

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. США пока не решили, поставлять ли в Украину вооружения, сообщает украинская редакция Deutsche Welle со ссылкой на представителя Белого дома.

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
    Нет никакого исторического момента. Жданов о $500 млн от США

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    "США пока не приняли решения о поставке вооружений Украине. Представитель Белого дома заявил в пятницу, 22 сентября, что вопрос об оказании военной поддержки Киеву все еще прорабатывается", — говорится в сообщении.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

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