США пока не решили, поставлять ли Украине оружие - СМИ

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КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. США пока не решили, поставлять ли в Украину вооружения, сообщает украинская редакция Deutsche Welle со ссылкой на представителя Белого дома.

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"США пока не приняли решения о поставке вооружений Украине. Представитель Белого дома заявил в пятницу, 22 сентября, что вопрос об оказании военной поддержки Киеву все еще прорабатывается", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.