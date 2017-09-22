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    Альянс Меркель уверенно лидирует за два дня до выборов в ФРГ – опрос

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    Альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель претендует на 36,2% голосов избирателей за два дня до выборов. Немецкие социал-демократы пользуются поддержкой только 22% избирателей.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 сен – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель претендует на 36,2% голосов избирателей за два дня до выборов, которые пройдут в Германии в воскресенье, 24 сентября. Такие данные приводятся в исследовании социологического института Civey.

    Ангела Меркель
    REUTERS Fabrizio Bensch
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    Немецкие социал-демократы пользуются поддержкой только 22% избирателей.

    Опрос проводился 15-22 сентября по заказу онлайн-издания Spiegel, он был опубликован в пятницу. В опросе приняли участие 10 тысяч 49 избирателей.

    На третьем месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 10,3%, далее следуют партии "Левые" — 9,8%, либералы из Свободной демпартии — 9,6%, "Зеленые" — 7,7%. Остальные партии набирают 4,4%.

    В выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, почти треть будет голосовать по почте. За голоса избирателей в 2017 году борются 42 партии. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 18.00 (с 9.00 до 19.00 по Киеву). После их закрытия общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF обнародуют данные первых экзит-полов, подготовленные, соответственно, социологическими институтами Infratest dimap (программа ARD-Deutschlandtrend) и исследовательской группой "Выборы" (Wahlen, телеканал ZDF).

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