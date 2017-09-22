Академии наук стран ЕС выступили против гомеопатии - СМИ

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Организация EASAC, которая объединяет академии наук из 29 стран Европы, обнародовала 12-страничное заявление, в котором называет гомеопатию нонсенсом, а распространение и применение гомеопатических продуктов — опасным для здоровья.

EASAC намерена повлиять этим заявлением на регулирующие органы Евросоюза, способные принять меры по борьбе с гомеопатией и на рынок, которой в Европе и США продолжает расти.

В докладе говорится, что гомеопатические средства могут нанести вред пациентам, которые нуждаются в лечении, поскольку мешают им принимать настоящие лекарства и подрывают их веру в медицинское сообщество.

EASAC рекомендует правительствам стран ЕС ввести нормы о прекращении ложных утверждений и рекламы гомеопатов; прекратить финансирование гомеопатических средств из государственных медицинских программ; потребовать четко указывать на этикетках гомеопатических препаратов состав активных компонентов и их дозировки, сообщает hromadske.ua.

Кроме того, академики не обошли стороной и альтернативную медицину, которая основана на ошибках вроде "лечение подобного подобным" или наличии у воды памяти.

В 2015 году гомеопатия была в Европе индустрией с оборотом в € 1 млрд, отрасль растет ежегодно на 6%.