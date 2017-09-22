Премьер Хорватии предложил опыт Загреба для урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Хорватия имеет практический опыт вооруженного конфликта на своей территории в 90-х годах, который может быть применен для урегулирования ситуации в Украине, заявил премьер-министр республики Андрей Пленкович, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

"Мы обладаем уникальными практическими знаниями и экспертным опытом. Это важное дополнение к усилиям международного сообщества в аналогичных ситуациях, как например, в осуществлении минских договоренностей на Украине. Мы можем провести многочисленные параллели", — сообщил Пленкович.

Армия и полиция Хорватии провели 4-7 августа 1995 года операцию "Буря" (Oluja) с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) — территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда.

Операция, в ходе которой было изгнано более 200 тысяч и убито свыше двух тысяч сербов, завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.