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    ООН: колоссальное число стран нуждаются в продовольственной помощи

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    Ураганы в Карибском бассейне и наводнения в Западной Африке обернулись резким сокращением производства продуктов питания в 2017 году и, соответственно, ростом числа людей, которые нуждаются во внешней помощи.
    Штаб-квартира ООН в Женеве
    REUTERS Denis Balibouse

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В ООН заявили, что конфликты и экстремальные погодные условия привели в 2017 году к тому, что 37 стран мира нуждаются в срочной международной продовольственной помощи. 

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    Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "Прогноз на урожай и ситуация с продовольствием".

    Как сообщает Центр новостей ООН, авторы доклада отмечают, что ураганы в Карибском бассейне и наводнения в Западной Африке обернулись резким сокращением производства продуктов питания в 2017 году и, соответственно, ростом числа людей, которые нуждаются во внешней помощи.

    В связи с этим сказано, что из 37 стран, которые испытывают дефицит продовольствия, 28 расположены в Африке. Самая тяжелая ситуация на африканском континенте сложилась в Сомали, Нигерии, Ливии, Кении, Джибути, Бурунди, Центральноафриканской Республике, Чаде и Южном Судане. В помощи извне нуждаются также жители Ирака, Гаити, Пакистана, Йемена и Сирии.

    Также говорится, что в целом глобальное производство зерновых в 2017 году составит 2611 млн тонн. На продовольственную ситуацию в мире положительное влияние окажет богатый урожай зерна в Латинской Америке и в странах на юге Африки.

    Ранее ООН сообщила, что число голодающих в мире растет после более чем десятилетия последовательного снижения.

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