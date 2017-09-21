Умерла самая богатая женщина мира

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Самая богатая женщина мира и наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур скончалась в возрасте 94 лет, сообщила в четверг ее дочь Франсуаза Беттанкур-Мейер.

"Лилиан Беттанкур сегодня ночью скончалась у себя дома. Ей должно было исполниться 95 лет 21 октября", — говорится в заявлении Беттанкур-Мейер, которое приводит телеканал BFMTV. Дочь Беттанкур также подчеркнула, что "в такой тяжелый момент" ее семья поддерживает действующего директора компании L'Oreal Жан-Поля Агона и его команды по всему миру.

Лилиан Беттанкур родилась в Париже в 1922 году. Являлась совладелицей основанной её отцом в 1909 году компании L'Oreal. На протяжении многих лет журнал Forbes включал ее в список самых богатых людей мира. Личный капитал Беттанкур составлял от 36 до 40 миллиардов долларов.

Она активно занималась благотворительностью и основала фонд Fondation Bettencourt Schueller для поддержки и развития медицинских, культурных и гуманитарных проектов. В 2007 году столкнулась с пристальным вниманием СМИ, которые освещали ее предполагаемое финансирование консервативных французских политиков, в том числе президента Франции Николя Саркози.

Ранее сообщалось, что коллективный иск против средства для выпрямления волос французского косметического гиганта L'Oreal подан в федеральный суд в американском штате Калифорния.