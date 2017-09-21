Нападение ос сорвало уроки в одной из школ Таллина

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Нападение ос сорвало в четверг уроки в одной из школ таллинского района Нымме, некоторым детям потребовалась врачебная помощь, сообщается на странице ученого заведения в социальной сети Facebook.

В четверг на школьном стадионе проходило фотографирование учеников и учителей для юбилея учебного заведения. На школьном дворе уже довольно давно располагалось осиное гнездо в старом пне.

"Там сегодня фотографировались и, наверное, осам не понравились суматоха и шум, они вылетели из гнезда и напали на проходивших мимо учеников и учителей, а также залетели в школу", — говорится в сообщении.

Учителя проводили детей в классы, тех, кого ужалили – в кабинет врача. Была вызвана скорую помощь, медики оказывали первую помощь вместе со школьной медсестрой. Позднее детей отправили домой, так как надо было очистить школу от ос, для чего были вызваны спасатели. В Ныммеской школе учатся почти 600 детей.

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